Киев-Баскет переиграл Черкасских Мавп и вышел в полуфинал плей-офф

В поединке серии с Киев-Баскетом, Черкасские Мавпы боролись до последнего, но уступили - 76:78.

В первой половине Киев-Баскет смог завладеть шестиочковый гандикапом. Представителям столицы не помешала более лучшая игра соперника под щитами и лучшие командные действия. У подопечных Айнарса Багатскиса была меткость, и этого хватило для получения преимущества.

После отдыха Черкасские Мавпы впервые в поединке смогли выйти вперед. За несколько минут до конца третьей четверти Янг реализовал выстрел из краски и хозяева повели 2, но благодаря результативным действиям гостей столичная команда вернула себе преимущество.

В заключительной части Черкасские Мавпы продолжили демонстрировать характер. За полторы минуты до завершения четверти гости вели в 8 очков и впоследствии сократили свое преимущество.

Суперлига Париматч. 1/4 финала. третий матч

Черкассы. ПС Будивельник

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 76:78 (10:15, 20:21, 26:22, 20:20)