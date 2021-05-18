Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет переиграл Черкасских Мавп и вышел в полуфинал плей-офф
Хозяевам не хватило времени, чтобы дожать соперников
БК Киев-Баскет
В поединке серии с Киев-Баскетом, Черкасские Мавпы боролись до последнего, но уступили - 76:78.
В первой половине Киев-Баскет смог завладеть шестиочковый гандикапом. Представителям столицы не помешала более лучшая игра соперника под щитами и лучшие командные действия. У подопечных Айнарса Багатскиса была меткость, и этого хватило для получения преимущества.
После отдыха Черкасские Мавпы впервые в поединке смогли выйти вперед. За несколько минут до конца третьей четверти Янг реализовал выстрел из краски и хозяева повели 2, но благодаря результативным действиям гостей столичная команда вернула себе преимущество.
В заключительной части Черкасские Мавпы продолжили демонстрировать характер. За полторы минуты до завершения четверти гости вели в 8 очков и впоследствии сократили свое преимущество.
Суперлига Париматч. 1/4 финала. третий матч
Черкассы. ПС Будивельник
Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 76:78 (10:15, 20:21, 26:22, 20:20)
Популярное сейчас
- Милевский покинет Минай и может завершить карьеру
- "Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке
- Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын
- Главный ветеран НБА заработал удаление спустя 3 минуты после дебюта в сезоне. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО