Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр в напряженном матче вырвал победу в Будивельника
Теперь серия продолжится в Киеве
Строитель уступил дома Днепру в третьем поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч - 72:81.
С первых секунд соперники без лишних приготовлений бросились на полных скоростях в битву. На первых минутах именно хозяева были убедительными и дебют встречи выиграли гости, а на большой перерыв уже имели 12 очков преимущества.
Определенные неприятности для Днепра начались со второй половины. В середине четвертой четверти разница составляла около двух очков, но на этот раз окончательного перелома в пользу киевлян, как в предыдущих поединках, не произошло. Сработал фактор Санона. Его лидерская игра на последних минутах стала ключевой в победном результате Днепра. С 27-ми очков в общем, 21 он набрал за одну четвертую четверть.
Поэтому серия продолжится четвертым поединком в Киеве.
Суперлига Париматч
Плей-офф. 1/4 финала. матч 3
18 мая
Будивельник - Днепр - 72:81 (18:26, 11:15, 22:13, 21:27)
Популярное сейчас
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Александрия представила нового главного тренера
- СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ
- В НБА завершен регулярный чемпионат. А кто должен забрать индивидуальные награды?
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО