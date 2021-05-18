Днепр в напряженном матче вырвал победу в Будивельника

Строитель уступил дома Днепру в третьем поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч - 72:81.

С первых секунд соперники без лишних приготовлений бросились на полных скоростях в битву. На первых минутах именно хозяева были убедительными и дебют встречи выиграли гости, а на большой перерыв уже имели 12 очков преимущества.

Определенные неприятности для Днепра начались со второй половины. В середине четвертой четверти разница составляла около двух очков, но на этот раз окончательного перелома в пользу киевлян, как в предыдущих поединках, не произошло. Сработал фактор Санона. Его лидерская игра на последних минутах стала ключевой в победном результате Днепра. С 27-ми очков в общем, 21 он набрал за одну четвертую четверть.

Поэтому серия продолжится четвертым поединком в Киеве.

Суперлига Париматч

Плей-офф. 1/4 финала. матч 3

18 мая

Будивельник - Днепр - 72:81 (18:26, 11:15, 22:13, 21:27)