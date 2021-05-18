Легендарный центровой НБА, а в настоящее время эксперт Шакил О’Нил назвал четырёх баскетболистов, против которых он боялся играть. По словам О’Нила, в НБА были игроки, которые его пугали.

"Я уже как-то рассказывал, что был напуган, когда играл против Майкла Джордана. Вообще, было несколько баскетболистов, от первой встречи с которыми я был в ужасе.

Я ещё боялся Патрика Юинга, так как в детстве смотрел его игру. Он знал, что я из Нью-Джерси, что во мне была пара оранжево-синих Юингов.

А ещё боялся, что через меня забьёт сверху Доминик Уилкин. И боялся Дэвида Робинсона", — сказал О’Нил на YouTube-канале TNT.