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Шакил О'Нил назвал баскетболистов, которых боялся больше всего
Среди них оказался и Джордан
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный центровой НБА, а в настоящее время эксперт Шакил О’Нил назвал четырёх баскетболистов, против которых он боялся играть. По словам О’Нила, в НБА были игроки, которые его пугали.
"Я уже как-то рассказывал, что был напуган, когда играл против Майкла Джордана. Вообще, было несколько баскетболистов, от первой встречи с которыми я был в ужасе.
Я ещё боялся Патрика Юинга, так как в детстве смотрел его игру. Он знал, что я из Нью-Джерси, что во мне была пара оранжево-синих Юингов.
А ещё боялся, что через меня забьёт сверху Доминик Уилкин. И боялся Дэвида Робинсона", — сказал О’Нил на YouTube-канале TNT.
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