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Вашингтон Леня проиграл Бостону в первом матче плей-ин

Баскетбол
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У Уизардс остался еще один шанс

Вашингтон Леня проиграл Бостону в первом матче плей-ин

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон Алексея Леня в матче за 7-е место в Восточной конференции на выезде уступил Бостону и упустил шанс с первой попытки выйти в плей-офф через турнир плей-ин.

Во второй четверти преимущество Уизардс достигло 8 баллов, но после большого перерыва Бостон усилиями неудержимого Джейсона Тэйтума (50+8 подборов) организовал рывок 20-4 и снял все вопросы о победителе матча.

Алексей Лень за 11 минут набрал 5 очков (2 из 8 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и собрал 4 подбора. Показатель полезности украинца составил «-15».

Бостон – Вашингтон 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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