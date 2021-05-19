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Вашингтон Леня проиграл Бостону в первом матче плей-ин
У Уизардс остался еще один шанс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон Алексея Леня в матче за 7-е место в Восточной конференции на выезде уступил Бостону и упустил шанс с первой попытки выйти в плей-офф через турнир плей-ин.
Во второй четверти преимущество Уизардс достигло 8 баллов, но после большого перерыва Бостон усилиями неудержимого Джейсона Тэйтума (50+8 подборов) организовал рывок 20-4 и снял все вопросы о победителе матча.
Алексей Лень за 11 минут набрал 5 очков (2 из 8 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и собрал 4 подбора. Показатель полезности украинца составил «-15».
Бостон – Вашингтон 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)
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