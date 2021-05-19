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В НБА назвали тренера года
Награда Майкла Голдберга достается…
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучшим тренером года по версии коллег стал коуч Финикса Монти Уильямс, под руководством которого Санз заняли второе место в Западной конференции и впервые с 2010 года вышли в плей-офф.
Уильямс второй сезон кряду демонстрирует впечатляющий прогресс. До его прихода на пост главного тренера Финикс в сезоне 2018-2019 одержал лишь 19 побед, в дебютном сезоне с Уильямсом Санз взяли 34 игры, а теперь завершили регулярный чемпионат с показателем 51-21.
Имя обладателя официальной награды лучшему тренеру года в НБА станет известно позже.
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