В НБА назвали тренера года

Лучшим тренером года по версии коллег стал коуч Финикса Монти Уильямс, под руководством которого Санз заняли второе место в Западной конференции и впервые с 2010 года вышли в плей-офф.

Уильямс второй сезон кряду демонстрирует впечатляющий прогресс. До его прихода на пост главного тренера Финикс в сезоне 2018-2019 одержал лишь 19 побед, в дебютном сезоне с Уильямсом Санз взяли 34 игры, а теперь завершили регулярный чемпионат с показателем 51-21.

Имя обладателя официальной награды лучшему тренеру года в НБА станет известно позже.