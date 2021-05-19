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В НБА назвали тренера года

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Награда Майкла Голдберга достается…

В НБА назвали тренера года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лучшим тренером года по версии коллег стал коуч Финикса Монти Уильямс, под руководством которого Санз заняли второе место в Западной конференции и впервые с 2010 года вышли в плей-офф.

Уильямс второй сезон кряду демонстрирует впечатляющий прогресс. До его прихода на пост главного тренера Финикс в сезоне 2018-2019 одержал лишь 19 побед, в дебютном сезоне с Уильямсом Санз взяли 34 игры, а теперь завершили регулярный чемпионат с показателем 51-21.

Имя обладателя официальной награды лучшему тренеру года в НБА станет известно позже.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Вашингтон Леня проиграл Бостону в первом матче плей-ин.

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В статье: НБА Финикс Санз
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