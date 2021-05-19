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Прометей с солидным преимуществом обыграл Химик
Благодаря этой победе гости вышли во второй раунд соревнований
Химик принимал Прометей в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги Париматч.
Гости лучше начали игру, которая проходила довольно нерезультативно. Обе команды за первую половину на двоих набрали 63 очка, а подопечные Ронена Гинзбурга получили 7 очков преимущества.
В третьей четверти Прометей увеличил свое преимущество, проведя хороший отрезок в нападении и продолжив демонстрировать качественную защиту.
Гости продолжали доминировать, не оставив сопернику шансов на камбэк.
Во втором раунде Прометей сыграет против победителя пары Будивельник - Днепр, где сейчас преимущество у столичного клуба (2-1).
Суперлига Париматч. 1/4 финала
Южный, СК Олимп
Химик - Прометей 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)
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