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Прометей с солидным преимуществом обыграл Химик

Баскетбол
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Благодаря этой победе гости вышли во второй раунд соревнований

Прометей с солидным преимуществом обыграл Химик

Новина українською

Химик принимал Прометей в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги Париматч.

Гости лучше начали игру, которая проходила довольно нерезультативно. Обе команды за первую половину на двоих набрали 63 очка, а подопечные Ронена Гинзбурга получили 7 очков преимущества.

В третьей четверти Прометей увеличил свое преимущество, проведя хороший отрезок в нападении и продолжив демонстрировать качественную защиту.

Гости продолжали доминировать, не оставив сопернику шансов на камбэк.

Во втором раунде Прометей сыграет против победителя пары Будивельник - Днепр, где сейчас преимущество у столичного клуба (2-1).

Суперлига Париматч. 1/4 финала

Южный, СК Олимп

Химик - Прометей 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ

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