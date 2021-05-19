Запорожье сумел обыграть Тернополь и выйти в полуфинал плей-офф

Запорожье смог победить в третьем матче Тернополь - 75:68, выйти в плей-офф.

Тернополь, впервые играя в этой серии дома, начал довольно бодро. Подопечные Валерия Плеханова меньше ошибались, сделав 4 потери, тогда как соперник - 7.

С преимуществом +3 Запорожье начал вторую четверть. В ней игра была настолько ровной, что по итогам первой половины было заброшено одинаковое количество двухочковых, трехочковых, и только на один штрафной больше у хозяев. Это позволило Тернополю уйти на большой перерыв с преимуществом +1.

После отдыха Запорожье свое трехочковое преимущество вернул. Благодаря этому гости имели возможность реализовывать выстрелы второго шанса, и в третьей 10-минутке забросили 2 трехочковых против одного у хозяев.

Заключительная часть началась с того, что Югба сокротил отставание Тернополя до минимума. И в итоге Запорожье смог довести дело до победного конца - 75:68 и выйти в полуфинал.

Суперлига Париматч. 1/4 финала. третий матч

Тернополь. ФОК

Тернополь - Запорожье 68:75 (14:17, 19:15, 18:22, 17:21)