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Запорожье сумел обыграть Тернополь и выйти в полуфинал плей-офф
Гости сумели вырвать победу
фото - fbu.ua
Запорожье смог победить в третьем матче Тернополь - 75:68, выйти в плей-офф.
Тернополь, впервые играя в этой серии дома, начал довольно бодро. Подопечные Валерия Плеханова меньше ошибались, сделав 4 потери, тогда как соперник - 7.
С преимуществом +3 Запорожье начал вторую четверть. В ней игра была настолько ровной, что по итогам первой половины было заброшено одинаковое количество двухочковых, трехочковых, и только на один штрафной больше у хозяев. Это позволило Тернополю уйти на большой перерыв с преимуществом +1.
После отдыха Запорожье свое трехочковое преимущество вернул. Благодаря этому гости имели возможность реализовывать выстрелы второго шанса, и в третьей 10-минутке забросили 2 трехочковых против одного у хозяев.
Заключительная часть началась с того, что Югба сокротил отставание Тернополя до минимума. И в итоге Запорожье смог довести дело до победного конца - 75:68 и выйти в полуфинал.
Суперлига Париматч. 1/4 финала. третий матч
Тернополь. ФОК
Тернополь - Запорожье 68:75 (14:17, 19:15, 18:22, 17:21)
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