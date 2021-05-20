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НБА представила топ-50 моментов регулярного чемпионата. ВИДЕО
20 минут наслаждения для фанатов лучшего баскетбола в мире
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-50 моментов регулярного чемпионата 2020-2021.
В этой подборке предостаточно баззер-биттеров, сумасшедших данков, ярких блок-шотов и всего того, за что миллионы фанатов так любят НБА.
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