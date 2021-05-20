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НБА: Лейкерс вырвали победу над Голден Стэйтом и вышли в плей-офф

Баскетбол
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Действующий чемпион избежал шага на край пропасти

НБА: Лейкерс вырвали победу над Голден Стэйтом и вышли в плей-офф

фото - rappler.com

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Лейкерс благодаря трипл-даблу ЛеБрона Джеймса (22+11 подборов+10 передач) после большого перерыва отыграли 13-очковое отставание в матче плей-ин против Голден Стэйта и вышли в плей-офф Западной конференции с седьмого места.

Голден Стэйт в субботу за последнюю путевку в плей-офф от Запада поспорит с Мемфисом, который отправил в отпуск Сан-Антонио Грегга Поповича.

Лейкерс – Голден Стэйт 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)

Мемфис – Сан-Антонио 100: 96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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