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НБА: Лейкерс вырвали победу над Голден Стэйтом и вышли в плей-офф
Действующий чемпион избежал шага на край пропасти
фото - rappler.com
Лейкерс благодаря трипл-даблу ЛеБрона Джеймса (22+11 подборов+10 передач) после большого перерыва отыграли 13-очковое отставание в матче плей-ин против Голден Стэйта и вышли в плей-офф Западной конференции с седьмого места.
Голден Стэйт в субботу за последнюю путевку в плей-офф от Запада поспорит с Мемфисом, который отправил в отпуск Сан-Антонио Грегга Поповича.
Лейкерс – Голден Стэйт 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)
Мемфис – Сан-Антонио 100: 96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)
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