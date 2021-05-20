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Сумасшедший трехочковый ЛеБрона через Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты матчей плей-ин на Западе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей плей-ин в Западной конференции.
На первом месте расположился форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс и его невероятный победный трехочковый через Стефена Карри в матче с Голден Стэйтом.
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