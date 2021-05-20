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Плей-офф или отпуск. Сегодня у Леня самый важный матч в карьере

Баскетбол
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Украинец еще никогда не был так близок к плей-офф

Плей-офф или отпуск. Сегодня у Леня самый важный матч в карьере

Steven Gosling, Getty Images

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Центровой Вашингтона и сборной Украины Алексей Лень с 2013 года провел в НБА 531 матч, но еще ни разу не играл в плей-офф.

В ночь с четверга на пятницу Лень может впервые попасть в пост-сезон, если Уизардс в матче плей-ин обыграют Индиану. Победитель встречи в первом раунде плей-офф Восточной конференции в серии до четырех побед встретится с Филадельфией.

Лень в сезоне 2020-2021 провел 64 матча. В среднем за игру украинец набирает по 6,6 очка и 4,1 подбора.

Матч плей-ин между Вашингтоном и Индианой начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setantna Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лейкерс вышли в плей-офф НБА.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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