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Вашингтон разбил Индиану и вышел в плей-офф НБА
Команда Алексея Леня выиграла ключевой матч плей-ин
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон отгрузил 142 очка в домашнем матче против Индианы и стал последним участником плей-офф от Восточной конференции.
Алексей Лень провел на площадке всего 13 минут, но успел внести заметный вклад в успех своей команды. На счету украинского центрового 4 очка (2 из 2 с игры), 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, а его показатель полезности составил «+11».
Вашингтон вышел в плей-офф с 8-го места на Востоке, а соперником Уизардс по первому раунду станет Филадельфия Джоэля Эмбиида и Бена Симмонса.
Вашингтон – Индиана 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)
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