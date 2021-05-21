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Лень впервые сыграет в плей-офф. Он провел в НБА 531 матч

Баскетбол
(1 голосов)

Поздравления украинцу!

Лень впервые сыграет в плей-офф. Он провел в НБА 531 матч

фото - nba.com/wizards/

Новина українською

Вашингтон Алексея Леня в решающем матче плей-ин на домашней арене разгромил Индиану (142:115) и вышел в плей-офф Восточной конференции. Украинский бигмен за 13 проведенных на площадке минут набрал четыре очка, сделал семь подборов, дважды ассистировал партнерам и поставил блокшот.

Таким образом, Лень расстался с антирекордом НБА по количеству матчей без попадания в плей-офф среди действующих игроков.

С 2013 года Лень в составе Финикса, Атланты, Сакраменто, Торонто и Вашингтона провел в НБА 531 матч, но только сейчас смог впервые пробиться в пост-сезон.

Лень в НБА в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 6,0 подбора. Он является самым результативным украинцем в главной баскетбольной лиге мира.

Вашингтон с Алексеем Ленем в первом раунде плей-офф сыграет с Филадельфией.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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