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Лень впервые сыграет в плей-офф. Он провел в НБА 531 матч
Поздравления украинцу!
фото - nba.com/wizards/
Вашингтон Алексея Леня в решающем матче плей-ин на домашней арене разгромил Индиану (142:115) и вышел в плей-офф Восточной конференции. Украинский бигмен за 13 проведенных на площадке минут набрал четыре очка, сделал семь подборов, дважды ассистировал партнерам и поставил блокшот.
Таким образом, Лень расстался с антирекордом НБА по количеству матчей без попадания в плей-офф среди действующих игроков.
С 2013 года Лень в составе Финикса, Атланты, Сакраменто, Торонто и Вашингтона провел в НБА 531 матч, но только сейчас смог впервые пробиться в пост-сезон.
Лень в НБА в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 6,0 подбора. Он является самым результативным украинцем в главной баскетбольной лиге мира.
Вашингтон с Алексеем Ленем в первом раунде плей-офф сыграет с Филадельфией.
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