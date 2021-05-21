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Вашингтон Леня совершил самый невероятный прорыв в плей-офф НБА с 1997 года

Баскетбол
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Приятно, что к перерождению Уизардс причастен и украинец

Вашингтон Леня совершил самый невероятный прорыв в плей-офф НБА с 1997 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон в матче плей-ин за последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции со счетом 142:115 разгромил Индиану.

По информации ESPN, Уизардс стали первой командой в НБА за последние 24 года, которой удалось выйти в плей-офф, отставая по ходу регулярного чемпионата на 15 побед от нейтрального баланса.

В начале апреля Вашингтон шел с показателем 17-32, но команде Алексея Леня удалось выиграть 17 из 23 заключительных матчей регулярного чемпионата, что позволило Уизардс с 8-го места выйти в турнир плей-ин.

Вашингтон в первом раунде плей-офф НБА в серии до четырех побед сыграет с Филадельфией.

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В статье: НБА Вашингтон Уизардз
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