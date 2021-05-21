Лень – пятый украинец в плей-офф НБА. А чем запомнились его предшественники?

Алексей Лень с Вашингтоном несколько часов назад в решающем матче плей-ин разгромил Индиану (142:115) и впервые в карьере вышел в плей-офф, проведя в НБА за 7 сезонов свыше 500 матчей. Лень станет первым украинским баскетболистом в плей-офф НБА с далекого 2011 года, когда в лиге все еще сияли звезды Коби Брайанта, Тима Данкана и Дирка Новицки, а ЛеБрон Джеймс был игроком без единого чемпионского перстня.

Итак, за всю историю НБА лишь четверым украинским баскетболистам удалось почувствовать вкус матчей на вылет, причем только двое из этого списка проходили дальше первого раунда.

Виталий Потапенко (центровой, Кливленд, Сиэтл, Сакраменто)

Годы попадания в плей-офф: 1998, 2005-2006

Количество выигранных/проигранных серий: 0-3

Средняя статистика в плей-офф – 2,4 очка и 1,5 подбора

Виталий Потапенко – первопроходец Украины в плей-офф НБА и единственный баскетболист в истории страны, которому удавалось выйти в пост-сезон с тремя разными клубами. Вот только ни одной серии плей-офф Потапенко за карьеру так и не выиграл…

В 1998 году Кливленд Виталия Потапенко с Шоном Кемпом и Жидрунасом Илгаускасом в первом раунде плей-офф не потянул Индиану Реджи Миллера. Украинец в той серии был седьмым игроком по количеству проведенного времени (71 минута за 4 игры), а самым успешным для Потапенко стал второй матч, в котором он за 22 минуты набрал 8 очков.

Следующее появление Потапенко в плей-офф состоялось только через 7 лет в составе Сиэтла. Виталий пропустил серию первого раунда против Сакраменто (4:1 в пользу Суперсоникс), а в полуфинале Запада против легендарного трио Сан-Антонио Данкан-Жинобили-Паркер ни в одном матче не набрал больше 4 очков и только в одной игре провел на площадке больше 10 минут.

Спустя год Потапенко уже в составе Сакраменто снова столкнулся с Сан-Антонио – и снова проиграл. В той серии Виталий суммарно провел на площадке менее 10 минут, а в двух играх тренерский штаб Кингз и вовсе оставлял его без игрового времени. К слову, с тех пор Сакраменто в плей-офф не появлялся…

Станислав Медведенко (тяжелый форвард/центровой, Лейкерс)

Годы попадания в плей-офф: 2002-2004

Количество выигранных/проигранных серий: двукратный чемпион НБА 2001-2002 года, 7-2

Средняя статистика в плей-офф – 3,3 очка и 2,0 подбора

Станислав Медведенко с легендарными Лейкерс Коби Брайанта, Шакила О’Нила и Фила Джексона дважды становился чемпионом НБА, хотя справедливости ради стоит отметить, что в плей-офф 2001 года украинец не провел на площадке ни одной минуты.

В сезоне 2001-2002 Медведенко в регулярном чемпионате в 12-ти матчах набирал двухзначное количество очков, вот только в плей-офф роль Станислава заметно изменилась. Украинца задействовали только в 7 из 19 матчей, а суммарно его игровое время составило скромные 21 минуту, включая почти 9 минут и 2 очка в Финале НБА против Нью-Джерси.

Трехлетнему доминированию Лейкерс в НБА подошел конец в 2003 году, но именно в этом сезоне Медведенко провел свой самый продуктивный плей-офф в карьере с точки зрения персональной статистики.

Лейкерс в полуфинале Запада со счетом 2:4 проиграли будущим чемпионам из Сан-Антонио, а Медведенко в двух последних матчах серии принес команде 25 очков и реализовал 11 из 18 бросков с игры! В 5-м матче серии против Сперс Станислав вместе с Коби Брайантом в решающей четверти чуть не спас Лейкерс с «-16» – в том матче украинец набрал 13 очков (больше только у Коби и Шака), включая 7 баллов в заключительной 12-минутке.

Алексей Печеров (центровой, Вашингтон)

Годы попадания в плей-офф: 2008

Количество выигранных/проигранных серий: 0-1

Средняя статистика в плей-офф – 0,7 очка и 0,3 подбора

Алексей Печеров за три неполных сезона провел в НБА всего 111 матчей, но и ему удалось засветиться в плей-офф, причем в сезоне 2007-2008 экс-баскетболист БК Киев и Азовмаша, будучи одноклубником скандального Гилберта Аринаса, Антуана Джеймиссона, Кэрона Батлера и других менее известных персонажей, воочию понаблюдал за блеском молодого ЛеБрона Джеймса. Кливленд выбил Уизардс в шести матчах, а ЛеБрон в среднем за игру в той серии набирал по 29,8 очка, 9,5 подбора и 7,7 передачи.

А что же Печеров? А Алексей свои единственные очки в карьере в плей-офф набрал в победном третьем матче, когда в заключительной четверти в «мусорное» время реализовал два броска с линии штрафных. В двух остальных играх украинский легионер Вашингтона даже ни разу не бросил по кольцу.

Кирилл Фесенко (центровой, Юта)

Годы попадания в плей-офф: 2010

Количество выигранных/проигранных серий: 1-1

Средняя статистика в плей-офф – 3,3 очка, 3,9 подбора и 1,2 передачи.

Путь Кирилла Фесенко в плей-офф уникален для украинского баскетбола, ведь экс-центровой Юты в 2010 году в 9 из 10 матчей выходил на площадку в стартовой пятерке. Вскоре Алексей Лень повторит это достижение, но пока Фесенко остается единственным украинцем, которому доверили начать матч плей-офф с первых минут.

Юта с Дероном Уильямсом, Карлосом Бузером и Мехметом Окуром в первом раунде в шести матчах выбила Денвер Кармело Энтони и Чонси Биллапса, а Фесенко в этой серии в среднем проводил на площадке по 18 минут и приносил команде по 3,8 очка и 3,2 подбора.

Для Кирилла и его Юты путь в плей-офф оборвался после встречи с действующими чемпионами НБА Лейкерс. Коби Брайант (32,0 очка и 5,8 передачи в среднем за серию) и компания в полуфинале Запада на пути к бэк-ту-бэку разбили Джаз со счетом 4:0. Фесенко в той серии запомнился разве что провальным как для центрового процентом реализации бросков с игры (5 из 16).