Леброн Джеймс рассказал о своей травме

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прояснил информацию о своей травме перед стартом плей-офф.

"Мы должны беспокоиться о Леброне Джеймсе. Я слышал, что он играет буквально на одной ноге", — сообщал эксперт ESPN Марк Спирс.

После матча плей-ин с "Голден Стэйт Уорриорз" (103:100) Леброн опроверг эту информацию.

"Я в порядке. Говорю вам, ребята, я в порядке. Я долгое время не проводил на площадке столько минут, сколько в этом матче, и ничего не почувствовал во время игры. Дрэймонд попал пальцем мне прямо в глаз, и поэтому я лежал на паркете. Просто убедился, что со мной всё в порядке, что у меня не идёт кровь и я могу хоть что-то видеть, чтобы доиграть матч", — приводит слова Леброна Silverscreenandroll.