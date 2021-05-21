  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс рассказал о своей травме
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс рассказал о своей травме

Баскетбол
(1 голосов)

С игроком все в порядке

Леброн Джеймс рассказал о своей травме

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прояснил информацию о своей травме перед стартом плей-офф.

"Мы должны беспокоиться о Леброне Джеймсе. Я слышал, что он играет буквально на одной ноге", — сообщал эксперт ESPN Марк Спирс.

После матча плей-ин с "Голден Стэйт Уорриорз" (103:100) Леброн опроверг эту информацию.

"Я в порядке. Говорю вам, ребята, я в порядке. Я долгое время не проводил на площадке столько минут, сколько в этом матче, и ничего не почувствовал во время игры. Дрэймонд попал пальцем мне прямо в глаз, и поэтому я лежал на паркете. Просто убедился, что со мной всё в порядке, что у меня не идёт кровь и я могу хоть что-то видеть, чтобы доиграть матч", — приводит слова Леброна Silverscreenandroll.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...