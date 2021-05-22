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НБА. Мемфис в овертайме побеждает Голден Стейт и выходит в плей-офф

Баскетбол
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Результаты ночного матча

НБА. Мемфис в овертайме побеждает Голден Стейт и выходит в плей-офф

UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч, в котором разыгралась последняя путевка в плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:

"Голден Стейт" - "Мемфис"

112 - 117 (29-30; 20-32; 24-16; 26-21; 13-18)

Обзор матча:

В первом матче плей-офф "Мемфис" сыграет против "Юты".

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Мемфис Гриззлиз плей-офф
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