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Святослав Михайлюк: Выход на рынок свободных агентов воспринимаю как должное

Баскетбол
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Святослав Михайлюк: Выход на рынок свободных агентов воспринимаю как должное

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский баскетболист, игрок "Оклахомы" Святослав Михайлюк подвел главные итоги сезона и рассказал о выходе на рынок свободных агентов. Его слова цитирует официальный канал клуба:

"Организация, тренеры, игроки - они сделали мою адаптацию в "Оклахоме" легче, я мог просто прийти и играть в баскетбол, стал частью команды. За три месяца в "Оклахоме" я показал, что могу делать много разных вещей на площадке, не только просто бросать мяч.

Я не просто шутер, который стоит на месте и бросает. Я могу создавать броски для партнеров по команде, правильно выбирать позицию, играть жестко, отрабатывать в защите. Игра за "Оклахому" помогла мне добавить во всех аспектах. У нас неэгоистичны игроки, которые делают правильные вещи на площадке.

Выход на рынок свободных агентов воспринимаю как должное. Возьму некоторое время на размышления. Но мне здесь нравится, мне нравится команда, город, организация. Но это бизнес, посмотрим, что будет" - сказал он.

Результаты НБА

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В статье: Святослав Михайлюк
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