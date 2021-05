Шесть самых интригующих сюжетных линий плей-офф НБА

По материалам официального сайта НБА

Мемфис с вдохновенным Джа Морантом в матче плей-ин за 8-е место Западной конференции в овертайме остановил Голден Стэйт Стефена Карри и стал последним участником плей-офф 2021 года. Плей-офф, в котором нет недостатка в сюжетных линиях.

Во-первых, действующий чемпион лиги заходит в плей-офф только с седьмого места на Западе. Во-вторых, Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса на бумаге далеки от статуса фаворита, находясь в тени Бруклина, Клипперс, Юты и Филадельфии. В-третьих, несколько команд, включая Финикс и Нью-Йорк, готовы поставить точку в затяжном отсутствии в пост-сезоне.

Имея в виду все это, давайте взглянем на шесть самых интересных сюжетных линий перед стартом плей-офф НБА.

Тернистый путь Лейкерс к финалу

ЛеБрон Джеймс в регулярном чемпионате пропустил 27 матчей, а Энтони Дэвис отсутствовал в 36 поединках. Тем не менее, Лейкерс с показателем 42-30 финишировали седьмыми в Западной конференции и столкнулись с Голден Стэйтом в первом раунде турнира плей-ин. Стефен Карри был очень хорош, но ЛеБрон Джеймс был еще лучше. Именно «Король» своим сумасшедшим трехочковым за 58 секунд до конца решающей четверти вывел Лейкерс в плей-офф навстречу дерзкому Финиксу с опытным вожаком Крисом Полом и молодым подражателем Коби Брайанта Девином Букером.

Лейкерс проиграли сезонную серию Финиксу со счетом 1:2, хотя нельзя не отметить, что ЛеБрон и Дэвис провели только по одному матчу против Солнечных и ни разу не появлялись на площадке вместе.

Если команда Фрэнка Фогеля пройдет крайне непростой барьер в лице Финикса, то в полуфинале Запада сойдется либо с потенциальным MVP из Денвера Николой Йокичем, либо с любителем закрывать серии плей-офф баззерами Дамьеном Лиллардом и его Портлендом. А в финале конференции Лейкерс могут столкнуться с голодными Клипперс или лучшей командой регулярки Ютой. И ни в одной серии у Лейкерс не будет преимущества домашней площадки, а теперь это имеет значение, ведь фанаты постепенно возвращаются на трибуны, пусть и в ограниченном количестве.

Никогда не сомневайтесь в ЛеБроне Джеймсе, однако теперь в его окружении нет таких опытных бойцов, как Рэджон Рондо или Дуайт Ховард. И это может стать главной проблемой Лейкерс в плей-офф.

«Большое трио» приведет Бруклин к титулу?

Бруклин под руководством Стива Нэша заходит в плей-офф в статусе одновременно и самого устрашающего, и самого неоднозначного фаворита на чемпионство.

Нетс, несмотря на регулярные проблемы со здоровьем Кевина Дюранта и Джеймса Хардена, а также нестабильное психическое состояние Кайри Ирвинга, закончили регулярный чемпионат с показателем 48-24, пропустив на Востоке лишь Филадельфию. Да, Бруклин так и не построил хотя бы среднюю защиту, зато в атаке трио звезд неудержимо, а ведь мы практически не видели их в деле.

Ирвинг при всех своих причудах и капризах провел фантастический регулярный чемпионат, став лишь девятым членом эксклюзивного клуба 50-40-90, забивая 50,6% с игры, 40,2% трехочковых и 92,2% с линии штрафных. Харден после обмена из Хьюстона отыграл всего 36 матчей, но на этом отрезке он выдал второй лучший в карьере процент реализации бросков с игры (47,1%) и был не так далек от среднего трипл-дабла (24,6 очка, 8,5 подбора и 10,9 передачи). Наконец, Дюрант в первом сезоне после тяжелейшей травмы показал, что все еще способен демонстрировать баскетбол уровня MVP (26,9 очка, 7,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру).

Неудивительно, что при таком сумасшедшем уровне индивидуального таланта Бруклин практически невозможно замедлить. Когда Ирвинг, Харден и Дюрант одновременно находились на площадке, то Нетс в среднем за 100 владений набирали рекордные в НБА 119,6 очка.

Вопрос в том, смогут ли три невероятно амбициозных парня поладить между собой, ведь ради Бруклина никто правила баскетбола менять не станет – на площадке, как и прежде, будет лишь один мяч. Нетс вряд ли столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны обескровленного Бостона, а вот во втором раунде Сетей ждет настоящий тест в лице Милуоки или Майами.

Дончич и его магия снова против Клипперс

Если вам нужно напомнить, что Лука Дончич творил в своем премьерном появлении в плей-офф, то вот несколько фактов.

- Набрал 42 очка в первом матче в карьере, став самым результативным дебютантом в истории плей-офф НБА.

- Стал третьим самым молодым автором трипл-дабла в плей-офф, собрав 13+10 подборов+10 передач в третьем матче серии с Клипперс.

- Набрал 43 очка, а также сделал 17 подборов и раздал 13 передач в четвертом матче. Это лишь третий случай 40-15-10 в истории пост-сезона.

- Оформил сумасшедший победный трехочковый в матче №4 и стал самым молодым автором баззер-биттера в истории плей-офф НБА.

- Средняя результативность Дончича в серии с Клипперс составила 31,0 очка. Он вошел в топ-6 лучших скореров первого раунда плей-офф.

Да, Лука Дончич не с нашей планеты…И в первом раунде плей-офф ему представляется еще один шанс доказать это. Кто же его соперник? А это снова Клипперс!

В прошлом сезоне Даллас затянул серию с Парусниками на шесть матчей, и это несмотря на то, что Кристапс Порзингис ограничился участием только в трех играх. Сможет ли Дончич снова творить чудеса при поддержке здорового латыша?

Новая попытка Милуоки взобраться на трон

Милуоки с двукратным MVP Яннисом Адетокумбо за два последних сезона приобрел статус команды, блеск которой удивительным образом куда-то улетучивается как раз в тот момент, когда стартуют матчи плей-офф. Если в сезоне 2018-2019 Бакс хотя бы дошли до финала конференции, то в прошлом году в «пузыре» в Орландо команду Майка Буденхольцера во втором раунде показательно выпорол Майами (1:4).

Похоже, что в этом сезоне Бакс сделали несколько важных шагов, чтобы наконец пошуметь в пост-сезоне. Первый – обмен Джру Холидея, кандидата на попадание в первую защитную пятерку, добротного стрелка с периметра и неплохого плеймейкера. Второй – приглашение Пи Джей Такера, еще одного солидного и опытного защитника, который немало поиграл в заточенном на трехочковые Хьюстоне и точно способен сделать Бакс сильнее и в этом компоненте.

Подписание игроков такой спецификации должно усложнить соперникам Милуоки задачу по нейтрализации Янниса Адетокумбо. Кроме того, Бакс в теории получают универсальность в обороне, которая точно им пригодится в потенциальных битвах с Филадельфией Джоэля Эмбиида и Бруклином с трио Дюрант-Харден-Ирвинг.

В отличие от Филадельфии и Бруклина, Милуоки придется включаться в игру с первого раунда, ведь Бакс снова ждет жаркая серия против Майами – команды, которая в прошлом сезоне остановилась в шаге от титула.

Хит долго буксовали в регулярном чемпионате, но в нужный момент вышли на пик, выиграв 12 из последних 16 матчей. Милуоки выиграл сезонную серию у Майами (2:1), однако последняя встреча шесть дней назад закончилась в пользу подопечных Эрика Споэльстры.

Милуоки против Майами – серия, в которой может произойти все что угодно.

Никогда не недооценивайте Денвер!

Денвер в прошлом плей-офф растопил даже самые равнодушные сердца. Наггетс совершили два фантастических камбэка в сериях с Ютой и Клипперс и не сдались без боя в финальной битве Запада против Лейкерс.

В регулярном чемпионате Денвер словно катался на американских горках. Наггетс долго запрягали, но в какой-то момент выдали рывок 17-3 и ворвались в топ-4 конференции. Когда казалось, что жизнь налаживается, 12 апреля франшиза из Колорадо до конца сезона потеряла Джамала Мюррея.

Денвер тут же списали со счетов. Вот только у Наггетс по этому поводу было свое собственное мнение. Команда, ведомая феноменальным Николой Йокичем, на финише регулярного чемпионата выиграла 13 из 18 матчей и поднялась на третье место Запада. За этот период Йокич заметно укрепил свои позиции в гонке за MVP, а Майкл Портер-младший стал полноценной второй звездой команды, набирая в среднем за игру по 23,5 очка при 56-процентной реализации бросков.

Третье место на Западе позволило Денверу избежать в первом раунде встречи с Далласом Луки Дончича, но соперник у Наггетс не менее серьезный. Им представляется шанс взять реванш у Портленда за поражение во втором раунде 2019 года, когда Си Джей Макколум в седьмом матче серии набрал 37 очков и стал автором победного броска за 11,4 секунды до конца решающей четверти.

Безусловно, Денверу будет очень не хватать энергии Джамала Мюррея (вы же еще не забыли, что канадец вытворял в прошлом розыгрыше плей-офф?), но у Наггетс остается предостаточно огневой мощи, чтобы пошуметь в пост-сезоне. Ставьте под сомнение банду Николы Йокича только на свой страх и риск.

Способен ли кто-нибудь остановить Эмбиида?

Джоэль Эмбиид из-за собственной травматичности, вероятней всего, уступит Николе Йокичу в гонке за MVP регулярного чемпионата, но как же невероятно выглядел камерунец в этом сезоне!

Помимо рекордной в карьере результативности в 28,5 очка за игру Эмбиид достиг персональных рекордов в реализации бросков с игры (51,3%), трехочковых (37,7%) и с линии штрафных (85,9%). К этому набору лидер Филадельфии добавлял 10,6 подбора, 2,8 передачи, 1,4 блок-шота и 1,0 перехвата.

Эмбиид почти наверняка попадет в первую или вторую сборную сезона в НБА, а его весомая роль у своего кольца (у Филадельфии второй лучший защитный рейтинг в регулярке) делает его сильным кандидатом на попадание в одну из защитных пятерок сезона.

Каким бы доминирующим не был Эмбиид в сезоне 2020-2021, его наиболее важным достижением стал гигантский прогресс в атаках со средней дистанции – с 40,2% в сезоне 2019-2020 до 49,1% в минувшей регулярке. Джоэль превратился в атакующего монстра без слабых мест. Совсем скоро Алексей Лень и Вашингтон еще раз убедятся в этом.

А ведь Филадельфия – это не только Джоэль Эмбиид. Бен Симмонс претендует на звание лучшего защитника сезона, Матисс Тайбул может рассчитывать на попадание в защитную сборную, Тобайас Харрис близок к статусу игрока уровня Матча всех звезд, а Дэнни Грин, бравший титулы с тремя разными командами, тот человек, который способен найти правильные слова для своих молодых одноклубников.

Филадельфия открывает плей-офф серией с безумным Вашингтоном Рассела Уэстбрука и Брэдли Била, а во втором раунде на Сиксерс выходит победитель непредсказуемой дуэли между Нью-Йорком и Атлантой. Путь к финалу Востока не выглядит слишком сложным.