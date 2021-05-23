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НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Бостон, Денвер уступает Портленду

Баскетбол
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Результаты ночных матчей

НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Бостон, Денвер уступает Портленду

UA-Футбол
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В ночь с 22 на 23 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

"Бруклин" - "Бостон"

104 - 93 (16-31; 31-32; 31-20; 26-20)

Счет в серии: 1-0

"Денвер" - "Портленд"

109 - 123 (30-35; 31-23; 25-28; 23-27)

Счет в серии: 0-1

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В статье: НБА плей-офф НБА
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