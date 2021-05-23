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НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Бостон, Денвер уступает Портленду
Результаты ночных матчей
В ночь с 22 на 23 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
НБА. Плей-офф. 1/8 финала
"Бруклин" - "Бостон"
104 - 93 (16-31; 31-32; 31-20; 26-20)
Счет в серии: 1-0
"Денвер" - "Портленд"
109 - 123 (30-35; 31-23; 25-28; 23-27)
Счет в серии: 0-1
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