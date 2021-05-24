Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный бросок Янга в матче с Никс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов вчерашних матчей первого раунда плей-офф.
Традиционную подборку возглавил звездный разыгрывающий Атланты Трэй Янг, который в концовке матча с Нью-Йорком в проходе забросил два победных очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0
- Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования
- Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А
- Лень впервые сыграет в плей-офф. Он провел в НБА 531 матч
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...