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БК Днепр отыгрался с 0:2 и последним вышел в полуфинал Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Для Будивельника сезон завершен

БК Днепр отыгрался с 0:2 и последним вышел в полуфинал Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Днепр в решающем матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги разгромил Будивельник и вышел в следующий раунд пост-сезона.

Главными творцами победы Днепра стали Иссуф Санон (21+6 подборов+7 передач) и Вячеслав Кравцов (19), а Ди Джей Купер раздал 16 результативных передач и повторил рекорд сезона в Суперлиге.

Днепр – Будивельник – 107:84 (31:23, 26:15, 26:20, 24:26)

Счет в серии – 3:2

В полуфинале плей-офф Суперлиги БК Днепр в серии до трех побед сыграет с Прометеем. Первые два матча (28 и 30 мая) пройдут в СК Шинник в Днепре.

Победитель дуэли Днепр – Прометей за золото Суперлиги поспорит с Киев-Баскетом или БК Запорожье. Эта серия начнется 25 мая в Киеве.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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