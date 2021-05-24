БК Днепр отыгрался с 0:2 и последним вышел в полуфинал Суперлиги

БК Днепр в решающем матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги разгромил Будивельник и вышел в следующий раунд пост-сезона.

Главными творцами победы Днепра стали Иссуф Санон (21+6 подборов+7 передач) и Вячеслав Кравцов (19), а Ди Джей Купер раздал 16 результативных передач и повторил рекорд сезона в Суперлиге.

Днепр – Будивельник – 107:84 (31:23, 26:15, 26:20, 24:26)

Счет в серии – 3:2

В полуфинале плей-офф Суперлиги БК Днепр в серии до трех побед сыграет с Прометеем. Первые два матча (28 и 30 мая) пройдут в СК Шинник в Днепре.

Победитель дуэли Днепр – Прометей за золото Суперлиги поспорит с Киев-Баскетом или БК Запорожье. Эта серия начнется 25 мая в Киеве.