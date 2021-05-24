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Все результативные действия Леня в дебютном матче в плей-офф НБА. ВИДЕО
Добротный старт от украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой сборной Украины Алексей Лень накануне в составе Вашингтона дебютировал в плей-офф после 531 сыгранного матча в регулярных чемпионатах.
Уизардс украинца со счетом 118:125 проиграли Филадельфии, а сам Лень за 16 минут набрал 12 очков и собрал 3 подбора.
Алексею Леню не хватило всего двух баллов, чтобы повторить рекорд результативности украинских баскетболистов в плей-офф НБА.
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