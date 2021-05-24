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Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги

Баскетбол
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Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги

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Защитник БК Днепр Иссуф Санон стал самым ценным баскетболистом серий 1/4 финала плей-офф Суперлиги, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В противостоянии с Будивельником (3:2) Санон в среднем за игру набирал по 15,4 очка, 3,4 подбора, 3,2 передачи и 1,0 перехвата при 56% реализации бросков с игры.

Санон в третьем матче серии набрал 21 очко в заключительной четверти и спас Днепр от вылета из плей-офф, а в решающем пятом поединке стал самым результативным игроком матча (21+6 подборов+7 передач).

Помимо Иссуфа Санона в символическую пятерку первого раунда плей-офф вошли Майк Кеффи (БК Запорожье), Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Шон Эванс (Прометей) и Брайс Джонсон (Будивельник).

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Иссуф Санон
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