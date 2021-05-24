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Шакил О'Нил назвал проблему Лейкерс в плей-офф НБА
Баскетболист назвал плюсы и минусы команды
Фото: instagram.com/shaq
Член Зала славы Шакил О'Нил, выступающий ныне на ТВ в роли эксперта, поделился мыслями о первом матче плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Финикс Санз".
"Одна вещь о Западной конференции, особенно о "Юте" и "Финиксе". Когда вы боретесь за первое место, это просто говорит мне, что вы умеете быть стабильными. Вы знаете, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, вы знаете, как правильно играть.
Минус "Лейкерс" в том, что "Финикс" их не боится. Они говорят: "Хорошо, у вас вернулись двое парней, мы аутсайдеры, но нам не страшно. Мы будем продолжать играть в свою игру". И, должен сказать, если Деандре Эйтон сможет так играть каждый вечер, то "Лейкерс" будет тяжело победить", — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.
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