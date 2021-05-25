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НБА: Милуоки повторно обыграл Майами, Денвер ответил Портленду
Результаты матчей первого раунда плей-офф
фото - sportskeeda.com
Милуоки – Майами 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20)
Счет в серии – 2:0
Денвер – Портленд 128:109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22)
Счет в серии – 1:1
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