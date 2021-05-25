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Сумасшедший трехочковый Лилларда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
На первое место взобрался звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард, который в матче с Денвером забросил трехочковый практически из центра площадки.
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