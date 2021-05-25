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Назван лучший шестой игрок сезона в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

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Назван лучший шестой игрок сезона в НБА

фото - thehivesports.com

Новина українською

Обладателем награды лучшему шестому баскетболисту НБА по итогам регулярного чемпионата 2020-2021 стал защитник Юты Джордан Кларксон.

Награду американец получил из рук одноклубника Джо Инглса, который в голосовании занял второе место.

Кларксон в регулярном чемпионате в среднем за игру набирал по 18,4 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи, чем помог Юте стать лучшей командой регулярки.

Стоит отметить, что Джордан Кларксон стал первым представителем в истории Юты, признанным лучшим запасным регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Юта Джаз
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