Назван лучший шестой игрок сезона в НБА

Обладателем награды лучшему шестому баскетболисту НБА по итогам регулярного чемпионата 2020-2021 стал защитник Юты Джордан Кларксон.

Награду американец получил из рук одноклубника Джо Инглса, который в голосовании занял второе место.

Joe Ingles surprised Jordan Clarkson with his Sixth Man trophy ????



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/U8HY9g0Hto