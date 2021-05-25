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Назван лучший шестой игрок сезона в НБА
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фото - thehivesports.com
Обладателем награды лучшему шестому баскетболисту НБА по итогам регулярного чемпионата 2020-2021 стал защитник Юты Джордан Кларксон.
Награду американец получил из рук одноклубника Джо Инглса, который в голосовании занял второе место.
Joe Ingles surprised Jordan Clarkson with his Sixth Man trophy ????— Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021
(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/U8HY9g0Hto
Кларксон в регулярном чемпионате в среднем за игру набирал по 18,4 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи, чем помог Юте стать лучшей командой регулярки.
Стоит отметить, что Джордан Кларксон стал первым представителем в истории Юты, признанным лучшим запасным регулярного чемпионата.
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