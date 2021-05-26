  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА назвали самого прогрессирующего игрока сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА назвали самого прогрессирующего игрока сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Он забрал 98 из 100 первых мест

В НБА назвали самого прогрессирующего игрока сезона

фото - nypost.com

Новина українською

Обладателем награды самому прогрессирующему баскетболисту сезона по итогам регулярного чемпионата стал тяжелый форвард Нью-Йорка Джулиус Рэндл.

Рэндл в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 24,1 очка, 10,2 подбора и 6,0 передачи. В прошлом сезоне он приносил Никс по 19,5 очка, 9,7 подбора и 3,1 передачи.

Прогресс Рэндла помог Нью-Йорку занять четвертое место в Восточной конференции и впервые с 2013 года выйти в плей-офф.

Представитель Нью-Йорка впервые в истории стал самым прогрессирующим баскетболистом регулярного чемпионата. Награда существует с сезона 1985-86.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Нью-Йорк Никс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...