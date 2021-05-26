В НБА назвали самого прогрессирующего игрока сезона

Обладателем награды самому прогрессирующему баскетболисту сезона по итогам регулярного чемпионата стал тяжелый форвард Нью-Йорка Джулиус Рэндл.

Рэндл в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 24,1 очка, 10,2 подбора и 6,0 передачи. В прошлом сезоне он приносил Никс по 19,5 очка, 9,7 подбора и 3,1 передачи.

Прогресс Рэндла помог Нью-Йорку занять четвертое место в Восточной конференции и впервые с 2013 года выйти в плей-офф.

Представитель Нью-Йорка впервые в истории стал самым прогрессирующим баскетболистом регулярного чемпионата. Награда существует с сезона 1985-86.