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Издевательский проход Джорджа – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Традиционную подборку возглавил звездный форвард Клипперс Пол Джордж, который в матче с Далласом в проходе усадил на пятую точку Кристапса Порзингиса и набрал два очка после данка.
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