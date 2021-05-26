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Киев-Баскет разгромил Запорожье в первом матче 1/2 финала Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Айнарса Багатскиса на высоте

Киев-Баскет разгромил Запорожье в первом матче 1/2 финала Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Киев-Баскет сделал первый шаг к финалу плей-офф чемпионата Украины, обыграв в первом матче БК Запорожье с разницей в 24 очка.

У хозяев семь игроков набрали как минимум по восемь очков, а самым результативным стал Владислав Коренюк (13 очков, 5 из 5 с игры, 3 из 4 с линии штрафных). У Запорожья только Майк Кэффи достиг отметки в 10 баллов (16 очков, 5 из 14 с игры, 4 из 6 с линии штрафных).

Киев-Баскет значительно превзошел гостей по очкам из трехсекундной зоны (46 на 24) и после потерь (24 на 11).

Второй матч серии пройдет 27 мая.

Киев-Баскет – Запорожье 77:53 (27:10, 20:14, 13:19, 17:10)

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье БК Киев-Баскет Киев-Баскет разгромил Запорожье в первом матче 1/2 финала Суперлиги Команда Айнарса Багатскиса на высоте Киев-Баскет сделал первый шаг к финалу плей-офф чемпионата Украины обыграв в первом матче БК Запорожье с разницей в 24 очка. У хозяев семь игроков набрали как минимум по восемь очков а самым результативным стал Владислав Коренюк (13 очков 5 из 5 с игры 3 из 4 с линии штрафных). У Запорожья только Майк Кэффи достиг отметки в 10 баллов (16 очков 5 из 14 с игры 4 из 6 с линии штрафных). Киев-Баскет значительно превзошел гостей по очкам из трехсекундной зоны (46 на 24) и после потерь (24 на 11). Второй матч серии пройдет 27 мая. Киев-Баскет – Запорожье 77:53 (27:10 20:14 13:19 17:10)
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