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Святослав Михайлюк: лучшие моменты сезона. ВИДЕО
Смотрим, как украинец зажигал в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.
В своем третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.
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