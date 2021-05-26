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Дончич установил новый рекорд в плей-офф НБА
Этого парня не остановить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный плеймейкер Далласа Лука Дончич набрал 39 очков во втором матче серии первого раунда против Клипперс (127:121).
За первые 8 матчей в плей-офф Дончич набрал 256 очков, собрал 76 подборов и раздал 70 результативных передач. Словенец – первый баскетболист в истории НБА с таким статистическим набором за 8 дебютных игр в пост-сезоне.
Luka Dončić now has 256 points, 76 rebounds and 70 assists in his first eight career postseason games.— Mavs PR (@MavsPR) May 26, 2021
Per @EliasSports, Dončić is the first player in @NBA history to record 250+ points, 70+ rebounds and 70+ assists through a player’s first 8 career postseason games. pic.twitter.com/Gb1HljeLlv
В среднем за игру в плей-офф Дончич набирает по 32,0 очка, 9,5 подбора и 8,8 передачи.
Даллас ведет в серии с Клипперс 2:0. Два следующих матча будут сыграны на площадке Маверикс.
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