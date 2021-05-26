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Дончич установил новый рекорд в плей-офф НБА

Баскетбол
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Этого парня не остановить

Дончич установил новый рекорд в плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный плеймейкер Далласа Лука Дончич набрал 39 очков во втором матче серии первого раунда против Клипперс (127:121).

За первые 8 матчей в плей-офф Дончич набрал 256 очков, собрал 76 подборов и раздал 70 результативных передач. Словенец – первый баскетболист в истории НБА с таким статистическим набором за 8 дебютных игр в пост-сезоне.

В среднем за игру в плей-офф Дончич набирает по 32,0 очка, 9,5 подбора и 8,8 передачи.

Даллас ведет в серии с Клипперс 2:0. Два следующих матча будут сыграны на площадке Маверикс.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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