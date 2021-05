Дончич установил новый рекорд в плей-офф НБА

Звездный плеймейкер Далласа Лука Дончич набрал 39 очков во втором матче серии первого раунда против Клипперс (127:121).

За первые 8 матчей в плей-офф Дончич набрал 256 очков, собрал 76 подборов и раздал 70 результативных передач. Словенец – первый баскетболист в истории НБА с таким статистическим набором за 8 дебютных игр в пост-сезоне.

Luka Dončić now has 256 points, 76 rebounds and 70 assists in his first eight career postseason games.



Per @EliasSports, Dončić is the first player in @NBA history to record 250+ points, 70+ rebounds and 70+ assists through a player’s first 8 career postseason games. pic.twitter.com/Gb1HljeLlv