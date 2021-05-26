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Максим Звонов: Когда мой гонорар составил 400$, я был уверен, что это вершина карьеры

Баскетбол
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Максим Звонов: Когда мой гонорар составил 400$, я был уверен, что это вершина карьеры

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Максим Звонов - украинский профессиональный баскетболист. Игрок Национальной сборной Украины по баскетболу и баскетбольного клуба "Будивельник". В 2014 году спортсмен стал обладателем Кубка Украины и самым ценным игроком турнира. Максим также вошел в историю как первый украинский баскетболист, которого выбрали на драфте американской Джи-Лиги НБА.

"В 17 лет я прошел просмотр во второй команде столичного БК, переехал в Киев и подписал свой первый в жизни профессиональный контракт. Когда получил гонорар в 200$, мы всей семьей праздновали этот успех. Чтобы его запомнить, я тогда купил себе кроссовки Jordan и приобрел подарки родным. Когда подняли гонорар до 400$, я был уверен, что это вершина карьеры. Однако потом я понял, что должен думать о будущем вне спорта, сколь бы успешную карьеру не построил. Чтобы не тратить деньги на ветер, я начал их инвестировать".

"Когда перебрался играть в Америку, начало сезона было перспективным. Я хорошо играл и набирал очки. Но в какой-то день у меня исчез кошелек со всеми документами. Я решил совместить поездку в Украину, чтобы поиграть за сборную и восстановить документы. Поездка затянулась более чем на 14 дней. За эти две недели я пропустил 5 матчей, а мой БК "Кантон Чарджуй" набрал новых игроков. Меня перестали выпускать на площадку. Только кормили обещаниями "выйдешь в следующей игре". После очередной отмашки я психанул и попросил меня отпустить доиграть сезон в Европе. Уже сейчас я понимаю, что возможно погорячился".

"Сейчас мне 34 года. Я пока не представляю себя вне баскетбольной площадкой, поэтому продолжаю играть. Этот сезон выступаю за самый титулованный клуб Суперлиги Париматч "Будивельник". Мне повезло в составе сборной Украины обыграть сборную Италии и посоревноваться с американскими звездами НБА. Следующий прорыв, о котором я мечтаю, чтобы наша сборная приняла участие в Олимпиаде. Чтобы это сбылось, готов приложить все усилия. Или как игрок, или как тренер".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.

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В статье: Будивельник (Киев) Максим Пустозвонов
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