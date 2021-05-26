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Назван MVP Евролиги в сезоне-2020/2021

Баскетбол
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Им стал разыгрывающий Анадолу Эфеса

Назван MVP Евролиги в сезоне-2020/2021

Фото: DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages

Новина українською

Разыгрывающий "Анадолу Эфеса" Василие Мицич признан самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба турнира.

Мицич был выбран MVP сезона по результатам голосования среди болельщиков, СМИ, а также тренеров и капитанов команд.

В нынешнем сезоне Мицич провёл в Евролиге 38 матчей, в которых в среднем набирал 16,3 очка и 4,8 передачи. В ходе регулярного сезона он трижды признавался MVP тура. Мицич стал единственным игроком Евролиги, которому удалось реализовать более 70 трёхочковых и более 100 двухочковых и штрафных бросков. Помимо этого, Василие — единственный, кто смог завершить пять матчей с коэффициентом полезности 30 или выше.

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В статье: Евролига
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