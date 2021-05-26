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В НБА раскритиковали Джордана за работу на посту владельца Шарлотт
Он не оправдал надежд новичков
Легендарный баскетболист Майкл Джордан подвергается критике в НБА за работу на посту владельца "Шарлотт Хорнетс", пишет журналист Марк Штайн.
"В кругах лиги Джордана критикуют за его отстранённый стиль владения клубом, а также за то, что он заполняет дирекцию людьми из своей личной сети. Его также критикуют за веру в не оправдавших надежд новичков, таких как Адам Моррисон, Майкл Кидд-Гилкрист и Фрэнк Камински, а также за поддержку решения „Хорнетс“ в 2017 году выбрать на драфте Малика Монка под 11-м номером вместо Донована Митчелла из „Юты Джаз", — написал Штайн в своей колонке на New York Times.
Полноправным владельцем "Хорнетс" Джордан стал в 2010 году. С тех пор "Шарлотт" лишь дважды попали в плей-офф НБА (2014, 2016).
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