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Вашингтон снова проиграл Филадельфии, Лень набрал 6 очков
Уизардс ожидаемо тяжело в битве с лучшей командой Востока
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон с разницей в 25 очков проиграл второй матч серии первого раунда плей-офф против Филадельфии. У гостей Брэдли Бил набрал 33 очка, Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс отгрузили в кольцо Уизардс по 22 балла.
Алексей Лень во втором матче серии отыграл 12 минут. На счету украинца 6 очков (3 из 5 с игры) и 5 подборов, а его показатель полезности составил «-11».
В плей-офф Лень в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 4,0 подбора.
Третий матч серии между Вашингтоном и Филадельфией пройдет 30 мая в столице США.
Филадельфия – Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)
Счет в серии – 2:0
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