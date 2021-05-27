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Вашингтон снова проиграл Филадельфии, Лень набрал 6 очков

Баскетбол
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Уизардс ожидаемо тяжело в битве с лучшей командой Востока

Вашингтон снова проиграл Филадельфии, Лень набрал 6 очков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон с разницей в 25 очков проиграл второй матч серии первого раунда плей-офф против Филадельфии. У гостей Брэдли Бил набрал 33 очка, Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс отгрузили в кольцо Уизардс по 22 балла.

Алексей Лень во втором матче серии отыграл 12 минут. На счету украинца 6 очков (3 из 5 с игры) и 5 подборов, а его показатель полезности составил «-11».

В плей-офф Лень в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 4,0 подбора.

Третий матч серии между Вашингтоном и Филадельфией пройдет 30 мая в столице США.

Филадельфия – Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

Счет в серии – 2:0

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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