  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Юта и Нью-Йорк сравняли счет в сериях первого раунда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Юта и Нью-Йорк сравняли счет в сериях первого раунда

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта и Нью-Йорк сравняли счет в сериях первого раунда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нью-Йорк – Атланта 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)

Счет в серии – 1:1

Юта – Мемфис 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)

Счет в серии – 1:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз Нью-Йорк Никс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...