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НБА: Юта и Нью-Йорк сравняли счет в сериях первого раунда
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Атланта 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)
Счет в серии – 1:1
Юта – Мемфис 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)
Счет в серии – 1:1
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