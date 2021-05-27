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Сумасшедший блок-шот Гобера на Моранте – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Первое место занял центровой Юты Руди Гобер, который в матче с Мемфисом поставил эффектный блок-шот лидеру гостей Джа Моранту.
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