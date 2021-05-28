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НБА: Лейкерс повели в серии с Финиксом, Милуоки в третий раз обыграл Майами
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майами – Милуоки 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24:27)
Счет в серии – 0:3
Лейкерс – Финикс 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32)
Счет в серии – 2:1
Портленд – Денвер 115:120 (30:39, 29:25, 20:20, 36:36)
Счет в серии – 1:2
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