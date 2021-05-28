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НБА: Лейкерс повели в серии с Финиксом, Милуоки в третий раз обыграл Майами

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс повели в серии с Финиксом, Милуоки в третий раз обыграл Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Майами – Милуоки 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24:27)

Счет в серии – 0:3

Лейкерс – Финикс 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32)

Счет в серии – 2:1

Портленд – Денвер 115:120 (30:39, 29:25, 20:20, 36:36)

Счет в серии – 1:2

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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