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Мощный данк Лилларда после прохода – момент дня в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Главные хайлайты четверга в НБА

Мощный данк Лилларда после прохода – момент дня в НБА. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.

Традиционную подборку возглавил звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард, который в матче с Денвером отметился эффектным данком одной рукой.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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