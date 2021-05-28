БК Запорожье сравнял счет в серии с Киев-Баскетом

БК Запорожье во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги переиграл Киев-Баскет и завладел преимуществом домашней площадки.

Запорожцы превзошли хозяев по очкам из трехксекундной зоны (36 на 30), гораздо чаще вставали на линию штрафных (16 из 19 против 5 из 6), а также доминировали в быстрых прорывах (15 на 3).

У гостей 17 очков и 9 результативных передач набрал MVP регулярного чемпионата Майк Кеффи. Киев-Баскет ответил мощной игрой Богдана Близнюка (20+10 подборов).

Третий матч серии между БК Запорожье и Киев-Баскетом пройдет 31 мая в Запорожье.

Киев-Баскет – Запорожье 66:74 (17:25, 22:17, 17:18, 10:14)