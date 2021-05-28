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Лейкерс впервые за 9 лет выиграли домашний матч в плей-офф НБА. На игре вспоминали Брайанта

Баскетбол
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Как же давно это было

Лейкерс впервые за 9 лет выиграли домашний матч в плей-офф НБА. На игре вспоминали Брайанта

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Лейкерс в третьем матче серии первого раунда плей-офф в Лос-Анджелесе обыграли Финикс (109:95). Эта победа стала для Озерных первой в плей-офф в Стейплс-центре с 2012 года, когда в команде еще выступали Коби Брайант и Пау Газоль.

В концовке матча болельщики Озерных отдали должное Брайанту, который в январе 2020 года трагически погиб в авиакатастрофе.

Лейкерс повели в серии с Финиксом со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне Лейкерс взяли первый титул с 2010 года. Чемпионские перстни ЛеБрон Джеймс и компания добывали в «пузыре» в Орландо.

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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