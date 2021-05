Лейкерс впервые за 9 лет выиграли домашний матч в плей-офф НБА. На игре вспоминали Брайанта

Лейкерс в третьем матче серии первого раунда плей-офф в Лос-Анджелесе обыграли Финикс (109:95). Эта победа стала для Озерных первой в плей-офф в Стейплс-центре с 2012 года, когда в команде еще выступали Коби Брайант и Пау Газоль.

В концовке матча болельщики Озерных отдали должное Брайанту, который в январе 2020 года трагически погиб в авиакатастрофе.

Lakers fans chanting “Kobe” in the final moments of their Game 3 win ???? pic.twitter.com/Q3ENLHQCxa