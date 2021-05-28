Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс впервые за 9 лет выиграли домашний матч в плей-офф НБА. На игре вспоминали Брайанта
Как же давно это было
Лейкерс в третьем матче серии первого раунда плей-офф в Лос-Анджелесе обыграли Финикс (109:95). Эта победа стала для Озерных первой в плей-офф в Стейплс-центре с 2012 года, когда в команде еще выступали Коби Брайант и Пау Газоль.
В концовке матча болельщики Озерных отдали должное Брайанту, который в январе 2020 года трагически погиб в авиакатастрофе.
Lakers fans chanting “Kobe” in the final moments of their Game 3 win ???? pic.twitter.com/Q3ENLHQCxa— Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2021
Лейкерс повели в серии с Финиксом со счетом 2:1.
Напомним, в прошлом сезоне Лейкерс взяли первый титул с 2010 года. Чемпионские перстни ЛеБрон Джеймс и компания добывали в «пузыре» в Орландо.
Популярное сейчас
- Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали
- Накануне второго пришествия Металлиста и трое в лодке, не считая Диназа - анонс 24-го тура Второй лиги
- Черноморец в УПЛ, Коваленко и Коноплянка пропустят Евро, Юве вернет Аллегри. Главные новости за 27 мая
- БК Днепр отыгрался с 0:2 и последним вышел в полуфинал Суперлиги
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020