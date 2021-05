Джокович поднялся на 5-е место по количеству побед в Открытую эру тенниса

Новак Джокович накануне в четвертьфинале грунтового турнира АТР-250 в Белграде разгромил Федерико Кориа (6:1, 6:0).

Эта победа стала для первой ракетки мира 952-й в карьере на уровне АТР-тура.

В Открытую эру тенниса чаще Джоковича побеждали только Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1243), Иван Лендл (1022) и Рафаэль Надаль (1022).

[1] @DjokerNole defeats Coria 6-1, 6-0 in 55 minutes #BelgradeOpen to earn his 952nd victory, which is 5th in the Open Era.



Open Era Wins Leaders@JimmyConnors 1,274@rogerfederer 1,243

Ivan Lendl 1,068@RafaelNadal 1,022#Djokovic 952