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Джокович поднялся на 5-е место по количеству побед в Открытую эру тенниса
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Новак Джокович накануне в четвертьфинале грунтового турнира АТР-250 в Белграде разгромил Федерико Кориа (6:1, 6:0).
Эта победа стала для первой ракетки мира 952-й в карьере на уровне АТР-тура.
В Открытую эру тенниса чаще Джоковича побеждали только Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1243), Иван Лендл (1022) и Рафаэль Надаль (1022).
[1] @DjokerNole defeats Coria 6-1, 6-0 in 55 minutes #BelgradeOpen to earn his 952nd victory, which is 5th in the Open Era.— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) May 27, 2021
Open Era Wins Leaders@JimmyConnors 1,274@rogerfederer 1,243
Ivan Lendl 1,068@RafaelNadal 1,022#Djokovic 952
В полуфинале турнира в Белграде Новак Джокович сегодня сыграет со 119-й ракеткой мира Андреем Мартиным.
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