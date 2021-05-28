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Джокович поднялся на 5-е место по количеству побед в Открытую эру тенниса

Баскетбол
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Джокович поднялся на 5-е место по количеству побед в Открытую эру тенниса

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Новак Джокович накануне в четвертьфинале грунтового турнира АТР-250 в Белграде разгромил Федерико Кориа (6:1, 6:0).

Эта победа стала для первой ракетки мира 952-й в карьере на уровне АТР-тура.

В Открытую эру тенниса чаще Джоковича побеждали только Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1243), Иван Лендл (1022) и Рафаэль Надаль (1022).

В полуфинале турнира в Белграде Новак Джокович сегодня сыграет со 119-й ракеткой мира Андреем Мартиным.

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В статье: Новак Джокович теннис
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