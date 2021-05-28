В США уволили полицейского, высмеявшего Леброна Джеймса

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в апреле неоднозначно высказался в "Твиттере" по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в Коламбусе, штат Огайо. Девушку застрелил белый полицейский Николас Рирдон. Джеймс опубликовал фото Рирдона с подписью "Ты следующий", но позже удалил запись.

Действия Джеймса вызвали шквал критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

В управлении маршалов Белвью, где работает Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с офицером.

"Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере", – приводит текст заявления управления Clutch Points.