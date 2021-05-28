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Один из лидеров Лейкерс получил травму в матче с Финикс Санз

Баскетбол
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Кентавиус рискует пропустить предстоящие матчи

Один из лидеров Лейкерс получил травму в матче с Финикс Санз

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Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кентавиус Колдуэлл-Поуп получил травму в третьем матче плей-офф с "Финикс Санз" (109:95, 2-1) и пройдёт МРТ-обследование, сообщает журналист ESPN Дейв Макменамин на своей странице в "Твиттере".

Игрок пройдёт МРТ сегодня, 28 мая, чтобы обследовать квадрицепс левого бедра. Он получил повреждение в третьей четверти, после чего покинул площадку и отправился в раздевалку.

В составе победителей лучшими в игре были Энтони Дэвис (34 очка и 11 подборов), Леброн Джеймс (21 очко и девять передач) и Деннис Шрёдер (20 очков).

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Кентавиус Колдуэлл-Поуп
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