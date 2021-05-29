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НБА. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк, Бруклин уступает Бостону

Баскетбол
(2 голосов)

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк, Бруклин уступает Бостону

UA-Футбол
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В ночь с 28 на 29 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию результаты сыгранных поединков:

"Атланта" - "Нью-Йорк"

105 - 94 (29-31; 29-13; 28-28; 19-22)

Счет в серии: 2-1

"Бостон" - "Бруклин"

125 - 119 (33-32; 28-25; 35-27; 29-35)

Счет в серии: 1-2

"Даллас" - "Клипперс"

108 - 118 (34-31; 27-32; 25-26; 22-29)

Счет в серии: 2-1

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В статье: НБА плей-офф
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