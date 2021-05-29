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НБА. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк, Бруклин уступает Бостону
Результаты матчей плей-офф
В ночь с 28 на 29 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию результаты сыгранных поединков:
"Атланта" - "Нью-Йорк"
105 - 94 (29-31; 29-13; 28-28; 19-22)
Счет в серии: 2-1
"Бостон" - "Бруклин"
125 - 119 (33-32; 28-25; 35-27; 29-35)
Счет в серии: 1-2
"Даллас" - "Клипперс"
108 - 118 (34-31; 27-32; 25-26; 22-29)
Счет в серии: 2-1
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