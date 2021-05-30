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НБА. Плей-офф. Вашингтон в третий раз проиграл Филадельфии, Юта победила Мемфис
Результат матчей плей-офф
В ночь с 29 на 30 мая состоялись два матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
НБА. Плей-офф. 1/8 финала
"Вашингтон" - "Филадельфия"
103 - 132 (28-36; 30-36; 28-37; 17-23)
Счет в серии: 0-3
Алексей Лень провел на площадке 10 минут 45 секунд, заработал 2 очка, сделал 2 подбора и 1 ассист.
"Мемфис" - "Юта"
111 - 121 (22-34; 29-28; 34-34; 26-25)
Счет в серии: 1-2
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