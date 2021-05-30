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НБА. Плей-офф. Вашингтон в третий раз проиграл Филадельфии, Юта победила Мемфис

Баскетбол
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Результат матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Вашингтон в третий раз проиграл Филадельфии, Юта победила Мемфис

UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 мая состоялись два матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

"Вашингтон" - "Филадельфия"

103 - 132 (28-36; 30-36; 28-37; 17-23)

Счет в серии: 0-3

Алексей Лень провел на площадке 10 минут 45 секунд, заработал 2 очка, сделал 2 подбора и 1 ассист.

"Мемфис" - "Юта"

111 - 121 (22-34; 29-28; 34-34; 26-25)

Счет в серии: 1-2

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В статье: НБА плей-офф НБА
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