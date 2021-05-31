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НБА: Финикс сравнял счет в серии с Лейкерс, гостевые победы Бруклина и Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Атланта – Нью-Йорк 113:96 (25:26, 28:23, 35:22, 25:25)
Счет в серии – 3:1
Лейкерс – Финикс 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19)
Счет в серии – 2:2
Бостон – Бруклин 126:141 (34:33, 26:40, 31:39, 35:29)
Счет в серии – 1:3
Даллас – Клипперс 81:106 (22:31, 23:30, 15:21, 21:24)
Счет в серии – 2:2
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