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Аллей-уп от Далласа – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Фото - Facebook
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Первое место заняла комбинация от Далласа в матче с Клипперс – Лука Дончич длинной передачей организовал аллей-уп для Дориана Финни-Смита.
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